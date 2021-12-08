Сидорчук: «У «Динамо» было много позитива в этой Лиге чемпионов, если вынести за скобки результат»

Сергей Сидорчук / Фото: Twitter

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук высказался о выступлении киевской команды в групповом раунде Лиги чемпионов.

– Хочется играть в Лиге чемпионов и тут прогрессировать. Если вынести за скобки результат, мне кажется, было достаточно много позитива в этой Лиге чемпионов, чем в прошлой. С точки зрения результата, да, он, возможно, негативный, но по игре, думаю, мы сделали определенный шаг.

Все знают, что в Лиге чемпионов достаточно большие премиальные для команд. Мы - не исключение. Хочется соблюдать нормы fair play, не хочется, чтобы это была какая-то экскурсия. В Лиге чемпионов ты играешь даже не каждый год.

Не хватает где-то целостности проводить два качественных тайма, но в плане контроля мяча есть позитив.

– Что говорит вам Мирча Луческу? Какая мотивация?

– Мотивация провести матч, чтобы не было стыдно, чтобы мы получали удовольствие от игры. Например, это было во втором тайме с «Баварией». Плюс бонусы.