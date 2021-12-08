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Сидорчук: «У «Динамо» было много позитива в этой Лиге чемпионов, если вынести за скобки результат»

Правда, киевляне заняли последнее место в группе
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:46
Сидорчук: «У «Динамо» было много позитива в этой Лиге чемпионов, если вынести за скобки результат»
Сергей Сидорчук / Фото: Twitter

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук высказался о выступлении киевской команды в групповом раунде Лиги чемпионов.

–  Команда ближе к Лиге чемпионов или Лиги Европы? Где хочется играть?

– Хочется играть в Лиге чемпионов и тут прогрессировать. Если вынести за скобки результат, мне кажется, было достаточно много позитива в этой Лиге чемпионов, чем в прошлой. С точки зрения результата, да, он, возможно, негативный, но по игре, думаю, мы сделали определенный шаг.

Все знают, что в Лиге чемпионов достаточно большие премиальные для команд. Мы - не исключение. Хочется соблюдать нормы fair play, не хочется, чтобы это была какая-то экскурсия. В Лиге чемпионов ты играешь даже не каждый год.

Не хватает где-то целостности проводить два качественных тайма, но в плане контроля мяча есть позитив.

– Что говорит вам Мирча Луческу? Какая мотивация?

– Мотивация провести матч, чтобы не было стыдно, чтобы мы получали удовольствие от игры. Например, это было во втором тайме с «Баварией». Плюс бонусы.


Сегодня «Динамо» проведет последний матч в групповом раунде ЛЧ – против «Бенфики» на выезде.

Онлайн трансляция матча «Бенфика» – «Динамо».

Источник: SportArena Петр Приходько
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Сергей Сидорчук Динамо Киев

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