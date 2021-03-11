Луческу: «У «Вильярреала» прекрасные результаты в Европе. Это очень крепкая команда с опытными игроками»
Сидорчук: «У «Вильярреала» – серьезный состав»
Полузащитник «Динамо» – о предстоящей игре против испанцев
Сергей Сидорчук / Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против «Вильярреала» в Киеве.
«Вильярреал» – прагматичная и хорошо организованная команда, а ее тренер Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы. Для него нет секретов в матчах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.
У соперника серьезный состав, в котором выделяются забивной форвард Херард Морено, отличный голкипер Серхио Асенхо, а также опытнейшие Рауль Альбиоль и Дани Парехо».
Начало матча – в 19:55.
Смотреть онлайн матч «Динамо» – «Вильярреал» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Вильярреал».
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