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Сидорчук: «В матче с «Мариуполем» на нас сильно сказались длительные переезды»

Капитан «Динамо» – о матче 13-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
30 октября 17:52
Сидорчук: «В матче с «Мариуполем» на нас сильно сказались длительные переезды»
Сергей Сидорчук / фото - Динамомания

Капитан киевского «Динамо», хавбек Сергей Сидорчук поделился своими впечатлениями после матча 13-го тура УПЛ, в котором его команда с боем вырвала победу у «Мариуполя» (3:2).

Шестая подряд победа в Мариуполе, но сегодня матч получился намного более нервным, чем два дня назад…

После игры можно сказать, что сказалась дальняя дорога, плюс многое зависело от восстановления, ведь между играми было всего два дня. Вы видели, с чего начиналась сегодняшняя игра – пропущенный гол с пенальти добавил нервозности. Когда же счет стал 3:1, немного успокоились, но при этом могли доводить свое преимущество до четырех-пяти голов точно. Не забили, и получилась нервная концовка.

В таком ритме команда не устала играть?

Играть не устали – больше сказываются разъезды. За эти три дня провели много времени в дороге.

Луческу был очень взволнован после матча. С чем это связано?

Из-за концовки. Счет должен был быть 6:1 или 7:1, но никак не 3:2. Из-за чего и такая нервная концовка получилась.

Напомним, Луческу также подвел итоги этого матча.

Источник: Пресс-служба ФК Динамо Михаил Рыбак
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