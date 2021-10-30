Сидорчук: «В матче с «Мариуполем» на нас сильно сказались длительные переезды»

Сергей Сидорчук / фото - Динамомания

Капитан киевского «Динамо», хавбек Сергей Сидорчук поделился своими впечатлениями после матча 13-го тура УПЛ, в котором его команда с боем вырвала победу у «Мариуполя» (3:2).

После игры можно сказать, что сказалась дальняя дорога, плюс многое зависело от восстановления, ведь между играми было всего два дня. Вы видели, с чего начиналась сегодняшняя игра – пропущенный гол с пенальти добавил нервозности. Когда же счет стал 3:1, немного успокоились, но при этом могли доводить свое преимущество до четырех-пяти голов точно. Не забили, и получилась нервная концовка.

В таком ритме команда не устала играть?

Играть не устали – больше сказываются разъезды. За эти три дня провели много времени в дороге.

Луческу был очень взволнован после матча. С чем это связано?

Из-за концовки. Счет должен был быть 6:1 или 7:1, но никак не 3:2. Из-за чего и такая нервная концовка получилась.

Напомним, Луческу также подвел итоги этого матча.