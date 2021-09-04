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Сидорчук: «В отборе на ЧМ-2022 точка не поставлена, это точно»
Сергей отметил, что в матчи с Боснией и Финляндией могут все изменить
4 сентября 16:15
Сергей Сидорчук / Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о ситуации в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре.
«Если посмотреть на турнирную таблицу, то еще вся борьба впереди. У нас еще 2 игры с Боснией – это достаточно крепкая команда, плюс финны на выезде.
Календарь тяжелый, но еще точка не поставлена, это точно».
Напомним, Украина после четырех матче имеет в своем активе 4 очка и второе место в крупе.
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