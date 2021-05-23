Сидорчук вспомнил, как Украина играла с топовыми сборными
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук вспомнил, как «сине-желтые» играли против сильнейших команд Европы.
Домашняя победа над Португалией – это незабываемые эмоции. Полный стадион, сумасшедшая поддержка! Когда сейчас играешь без зрителей и вспоминаешь такое – становится немного грустно. Но самое главное то, как здорово сыграла команда. Как она, оставшись вдесятером, не просто сохраняла счет, а умело держала мяч, не позволяя сопернику атаковать. Смотрел на все это с лавочки и кайфовал от того, что просто нахожусь в этом коллективе.
Потом, уже в Лиге наций, мы испытали нечто подобное, когда дома обыграли Испанию, но тут мне повезло еще больше — я сыграл в этом матче. Минувшая осень – это были сплошные качели. Не только для нас, футболистов сборной Украины, но и для всего человечества. Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. Ты живешь и думаешь, когда заболеешь…
Конечно, нас побросало. Контрастный душ. Выиграли у Швейцарии – проиграли Испании. Провалились во Франции – достойно сыграли с немцами и победили испанцев.
В Париже вообще была напряженная ситуация. Мы до последнего не понимали, будет ли игра, нужна ли она и так далее. На заявку людей не хватало, пришлось Александра Шовковского переодевать. За 10 дней нам предстояло сыграть три поединка и все с топовыми сборными – Франция, Германия, Испания. Такого в истории нашей национальной команды точно не было.
Сидорчук также рассказал о работе под руководством тренерского штаба Андрея Шевченко.
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