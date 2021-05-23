Сидорчук вспомнил, как Украина играла с топовыми сборными

Сергей Сидорчук / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук вспомнил, как «сине-желтые» играли против сильнейших команд Европы.

Потом, уже в Лиге наций, мы испытали нечто подобное, когда дома обыграли Испанию, но тут мне повезло еще больше — я сыграл в этом матче. Минувшая осень – это были сплошные качели. Не только для нас, футболистов сборной Украины, но и для всего человечества. Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. Ты живешь и думаешь, когда заболеешь…

Конечно, нас побросало. Контрастный душ. Выиграли у Швейцарии – проиграли Испании. Провалились во Франции – достойно сыграли с немцами и победили испанцев.

В Париже вообще была напряженная ситуация. Мы до последнего не понимали, будет ли игра, нужна ли она и так далее. На заявку людей не хватало, пришлось Александра Шовковского переодевать. За 10 дней нам предстояло сыграть три поединка и все с топовыми сборными – Франция, Германия, Испания. Такого в истории нашей национальной команды точно не было.