Капитан «Динамо» о выезде из Украины во время войны: «Совесть, конечно, мучала. Но как я мог поступить?»
Сидорчук: «За войну в Украине россияне будут отвечать не одно десятилетие»
Капитан «Динамо» считает, что смелость медийных лиц рф могла бы немного улучшить ситуацию
Фото: ФК Динамо
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о своих отношениях с россиянами на фоне войны в Украине.
Что тебя связывает с российским футболом?
Вообще ничего. Разве что воспоминания об Объединенном турнире в 2013 году. Тогда «Динамо» его выиграло в соперничестве со «Спартаком», «Зенитом» и «Шахтером».
С российскими игроками знаком?
Нет. Не пересекался с ними никогда ни на сборах, ни в отпуске.
Как ты думаешь, они такие же прибитые телевизором, как и подавляющая биомасса в их стране или же адекватные, но без права на мнение?
Я думаю, что второе. Все-таки футболисты часто выезжают за пределы своего государства и могут видеть, что такое нормальная жизнь. Но молчать их заставляют законы. Боятся.
Выходит, отлучение российского футбола от международных турниров – расплата за трусость отважных вроде бы людей?
Так и есть на 100%. Тут ты попал в самую точку. Я думаю, что, если бы вся сборная россии выступила хотя бы с осуждением войны, в УЕФА бы не стали принимать такого жесткого, но справедливого решения.
Первые дни все мы – политики, актеры, спортсмены, журналисты – пытались достучаться до «элиты» российского общества. Надо ли продолжать?
Конечно, надо. Не зря же Президент Украины отдельно общался с российскими журналистами. До кого-то хоть что-то дойдет, у людей могут открыться глаза. Понятно, что им уже нет и не будет никакого прощения. Но если со временем люди там хоть как-то восстанут, если помогут свергнуть с власти убийцу, это предотвратит войны в будущем. Но за нашу войну они будут отвечать не одно десятилетие.
Напомним, что недавно Сидорчук в четвертый раз стал отцом.
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