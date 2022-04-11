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Сидорчук: «За войну в Украине россияне будут отвечать не одно десятилетие»

Капитан «Динамо» считает, что смелость медийных лиц рф могла бы немного улучшить ситуацию
Футбол Украинская Премьер-лига
16:00
Сидорчук: «За войну в Украине россияне будут отвечать не одно десятилетие»
Фото: ФК Динамо

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о своих отношениях с россиянами на фоне войны в Украине.

Что тебя связывает с российским футболом?

Вообще ничего. Разве что воспоминания об Объединенном турнире в 2013 году. Тогда «Динамо» его выиграло в соперничестве со «Спартаком», «Зенитом» и «Шахтером».

С российскими игроками знаком?

Нет. Не пересекался с ними никогда ни на сборах, ни в отпуске.

Как ты думаешь, они такие же прибитые телевизором, как и подавляющая биомасса в их стране или же адекватные, но без права на мнение?

Я думаю, что второе. Все-таки футболисты часто выезжают за пределы своего государства и могут видеть, что такое нормальная жизнь. Но молчать их заставляют законы. Боятся.

Выходит, отлучение российского футбола от международных турниров – расплата за трусость отважных вроде бы людей?

Так и есть на 100%. Тут ты попал в самую точку. Я думаю, что, если бы вся сборная россии выступила хотя бы с осуждением войны, в УЕФА бы не стали принимать такого жесткого, но справедливого решения.

Первые дни все мы – политики, актеры, спортсмены, журналисты – пытались достучаться до «элиты» российского общества. Надо ли продолжать?

Конечно, надо. Не зря же Президент Украины отдельно общался с российскими журналистами. До кого-то хоть что-то дойдет, у людей могут открыться глаза. Понятно, что им уже нет и не будет никакого прощения. Но если со временем люди там хоть как-то восстанут, если помогут свергнуть с власти убийцу, это предотвратит войны в будущем. Но за нашу войну они будут отвечать не одно десятилетие.

Напомним, что недавно Сидорчук в четвертый раз стал отцом.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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