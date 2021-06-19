Ярмоленко прокомментировал слухи о его конфликте с Марлосом
Сидорчук: «Захожу к Ярмоленко, а он в ванной обливается Heineken»
Полузащитник сборной Украины подшутил над своим партнером
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук подшутил над Андреем Ярмоленко.
– Не в курсе, у Ярмоленко уже было пополнение карточки после пресс-конференции?
– Не знаю, я еще его утром не видел. Думаю, сейчас зайду, а он в ванне обливается Heineken или еще чем-то, Coca-Cola пьет.
Напомним, Ярмоленко затроллил Криштиану Роналду после случая с бутылкой Coca-Cola.
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