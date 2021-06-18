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Сидорчук: «Замечательно, что Ярмоленко почувствовал уверенность»

Капитан сборной Украины набирает отличную форму
Футбол ЕВРО-2020
14:05
Сидорчук: «Замечательно, что Ярмоленко почувствовал уверенность»
Сергей Сидорчук / фото - FootBoom

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился мыслями о шансах национальной команды выйти из группы.

После матча Нидерланды - Австрия сборная Украины находится на втором месте в группе. Смотрели ли вы поединок соперников? Облегчает ли этот результат для нас задачу выхода в плей-офф?

«Да, мы приехали после своей игры, поужинали, и именно успели к поединку соперников. Понятное дело, что болели за Нидерланды, чтобы они побольше голов забили и нам было немного легче. Но в матче с Австрией все будет зависеть от нас. Все смотрели расписания и примерно знают, на какие команды мы можем попасть. В плей-офф не будет слабых команд, из какого бы места мы не вышли. Нужно рассчитывать только на себя.

В общем, нам нужно после вчерашней победы оставаться на земле. В команде сейчас излишней эйфории нет. По большому счету, задача-минимум мы уже выполнили, но всегда хочется достигать большего. Тем более, что мы ни разу в истории не были в плей-офф Евро».

Вы провели два матча на Евро-2020. Легче выходить в стартовом составе или на замену? Какую установку дал вам Андрей Шевченко во вчерашнем поединке?

«Все зависит от игры. Наверное, я принадлежу к тем футболистов, которым труднее выходить на замену. Что касается установки, то была задача укрепить середину поля, поскольку соперники сбились на длинные передачи и подборы. Плюс я должен был помочь при стандартах. Еще задачей было контролировать мяч, у нас немного не получалось во втором тайме».

Что вам пишут болельщики в соцсетях?

«Сейчас очень много слов поддержки, приятных сообщений. Также большой респект всем, кто пришел на стадион. Когда на разминке болельщики начали петь «Червону руту», у меня мурашки побежали по спине. Спасибо нашим болельщикам за это».

Вопрос от французского журналиста. Даже во Франции, где есть Мбаппе, Гризманн и Бензема, СМИ пишут, что в сборной Украины сильная атака. В чем секрет?

«Конечно, это приятно для наших игроков атаки – Малиновского, Яремчука, Ярмоленко, Зинченко. Секрет в их индивидуальном мастерстве. Каждый из них силен по-своему. Малиновский прекрасно работает с мячом, у него хорошие удар и пас. Яремчук здорово находит пространство, открывается, работает на поле. Он очень сильно проводит чемпионат Европы. Я смотрю на его работу на тренировках, как он восстанавливается. У человека есть цель, и он к ней идет. Приятно наблюдать, как Роман вырос в сборной. В Ярмоленко появились крылья на этом турнире, для него это очень важно. Он был немного подавлен эмоционально, а после первой игры было заметно, как он обрадовался тому, что забил и провел хороший поединок. Для команды замечательно, что Андрей почувствовал уверенность».

Последний раз до вчерашнего дня сборная Украины побеждала на Евро в 2012 году. Какие эмоции вы испытывали тогда?

«Я помню матч со Швецией, смотрел его дома в Запорожье. У нас тогда еще был отпуск. Конечно, было много положительных эмоций».

После победного матча с македонцами у национальной сборной будет немного времени отдохнуть и подготовиться, ведь следующий матч подопечные Андрея Шевченко сыграют уже 21 июня со сборной Австрии.

Напомним, Павелко прокомментировал победу Украины над Македонией.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Украина - Северная Македония Сергей Сидорчук Динамо Киев

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