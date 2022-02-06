Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо 5:0 Окончен
16:00 Ницца - Клермон 0:1 Окончен
21:45 Лилль - ПСЖ 1:5 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 2:5 Окончен
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри 1:2 Окончен
16:00 Сампдория - Сассуоло 4:0 Окончен
16:00 Венеция - Наполи 0:2 Окончен
21:45 Ювентус - Верона 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Окончен
17:15 Барселона - Атлетико 4:2 Окончен
22:00 Реал - Гранада 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд -:- Запланирован
21:45 Ньюкасл - Эвертон -:- Запланирован
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован

Сикан дебютировал за «Ганзу» и помог команде победить

Сам форвард не отличился
Футбол Бундеслига (Германия)
06 февраля 22:15
Сикан дебютировал за «Ганзу» и помог команде победить
Фото: Hansa Rostock

«Ганза» в матче Второй Бундеслиги обыграла на выезде «Динамо» Дрезден.

Все четыре мяча гости забили до 20-й минуты. «Динамо» ответило лишь одним голом.

Дебютировал в матче украинский форварда Даниил Сикан. Он появился на замену на 71-й минуте. Забить ему не удалось.

Сикан перешел в «Ганзу» в начале недели. Он отправился в аренду из «Шахтера».

Аренда рассчитана до конца сезона.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Даниил Сикан

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сикан не попал в стартовый состав нового клуба на матч против «Динамо»
Сикан не попал в стартовый состав нового клуба на матч против «Динамо»
Футбол Украинские легионеры
06 февраля 13:45
Сикан назвал украинца, помогающего ему адаптироваться в Германии
Сикан назвал украинца, помогающего ему адаптироваться в Германии
Футбол Украинские легионеры
06 февраля 13:03
«Шахтер» отказал «Базелю» в аренде Сикана из-за желания швейцарского клуба получить право выкупа
«Шахтер» отказал «Базелю» в аренде Сикана из-за желания швейцарского клуба получить право выкупа
Футбол Украинские легионеры
05 февраля 19:49
Сикан заявил о намерении попросить у «Шахтера» трансфер
Сикан заявил о намерении попросить у «Шахтера» трансфер
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 17:36
Маркевич: «Времени на раскачку у Супряги и Сикана нет»
Маркевич: «Времени на раскачку у Супряги и Сикана нет»
Футбол Украинские легионеры
03 февраля 10:14
10 самых значимых трансферов УПЛ в январе
Эксклюзив
10 самых значимых трансферов УПЛ в январе
Футбол Украинская Премьер-лига
01 февраля 13:20

Новости: Футбол

Чемпионат Франции. «Лилль» разгромно проиграл ПСЖ. Как это было
Чемпионат Франции. «Лилль» разгромно проиграл ПСЖ. Как это было
Лига 1 (Франция)
06 февраля 23:32
Влахович отличился в первом же матче за «Ювентус»
Влахович отличился в первом же матче за «Ювентус»
Серия А (Италия)
06 февраля 23:02
Луческу – об ультрас «Динамо»: «Они не могут забыть 12 лет страданий из-за моего присутствия в «Шахтере»
Луческу – об ультрас «Динамо»: «Они не могут забыть 12 лет страданий из-за моего присутствия в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
06 февраля 22:57
Сикан дебютировал за «Ганзу» и помог команде победить
Сикан дебютировал за «Ганзу» и помог команде победить
Бундеслига (Германия)
06 февраля 22:15
«Металлист» объявил о переходе Давида
«Металлист» объявил о переходе Давида
Первая лига
06 февраля 21:47
«Вильярреал» обыграл «Бетис» и ворвался в борьбу за Лигу чемпионов
«Вильярреал» обыграл «Бетис» и ворвался в борьбу за Лигу чемпионов
Примерa (Испания)
06 февраля 21:26
Швед сделал третий ассист за «Мехелен»
Швед сделал третий ассист за «Мехелен»
Украинские легионеры
06 февраля 21:10
Тренер «Сампдории»: «Замена Супряги была воспитательной мерой»
Тренер «Сампдории»: «Замена Супряги была воспитательной мерой»
Серия А (Италия)
06 февраля 20:23
«Лестер» покинул Кубок Англии после разгрома от клуба из Чемпионшипа
«Лестер» покинул Кубок Англии после разгрома от клуба из Чемпионшипа
Премьер-Лига (Англия)
06 февраля 20:10
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
18
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
6
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
7
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости