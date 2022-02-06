Сикан дебютировал за «Ганзу» и помог команде победить

Сам форвард не отличился

Фото: Hansa Rostock

«Ганза» в матче Второй Бундеслиги обыграла на выезде «Динамо» Дрезден.

Все четыре мяча гости забили до 20-й минуты. «Динамо» ответило лишь одним голом.

Дебютировал в матче украинский форварда Даниил Сикан. Он появился на замену на 71-й минуте. Забить ему не удалось.

Сикан перешел в «Ганзу» в начале недели. Он отправился в аренду из «Шахтера».

Аренда рассчитана до конца сезона.