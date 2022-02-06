Сикан не попал в стартовый состав нового клуба на матч против «Динамо»
Сикан дебютировал за «Ганзу» и помог команде победить
Сам форвард не отличился
06 февраля 22:15
Фото: Hansa Rostock
«Ганза» в матче Второй Бундеслиги обыграла на выезде «Динамо» Дрезден.
Все четыре мяча гости забили до 20-й минуты. «Динамо» ответило лишь одним голом.
Дебютировал в матче украинский форварда Даниил Сикан. Он появился на замену на 71-й минуте. Забить ему не удалось.
Сикан перешел в «Ганзу» в начале недели. Он отправился в аренду из «Шахтера».
Аренда рассчитана до конца сезона.
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