Сразу два хавбека «Шахтера» не сыграют с «Мариуполем» из-за травм
Сикан: «Мариуполь» прогрессирует с каждым матчем»
Сегодня «Шахтеру» предстоит провести матч с командой Маркевича
Даниил Сикан / Фото: ФК Шахтер
Форвард «Шахтера» Даниил Сикан высказался о грядущем матче с «Мариуполем» в 8-м туре УПЛ. Слова нападающего приводит пресс-служба «горняков».
«Только три дня перерыва – отдохнуть, подготовиться, подготовить правильную тактику. Всегда тяжело нам даются матчи после Лиги чемпионов. Но, думаю, все будет хорошо, у нас есть кому подменить, если кто-то устал.
«Мариуполь» – хорошая команда, которая играет в пас, контроль мяча и прогрессирует с каждым матчем, считаю.
Могу сказать, что они омолодили состав – очень много молодых игроков, которые будут прогрессировать именно в этом клубе».
«Шахтер» сыграет с «Мариуполем» сегодня, 18-го сентября. Начало – в 17:00.
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