Сикан: «Мариуполь» прогрессирует с каждым матчем»

Сегодня «Шахтеру» предстоит провести матч с командой Маркевича

Даниил Сикан / Фото: ФК Шахтер

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан высказался о грядущем матче с «Мариуполем» в 8-м туре УПЛ. Слова нападающего приводит пресс-служба «горняков».

«Только три дня перерыва – отдохнуть, подготовиться, подготовить правильную тактику. Всегда тяжело нам даются матчи после Лиги чемпионов. Но, думаю, все будет хорошо, у нас есть кому подменить, если кто-то устал.

«Мариуполь» – хорошая команда, которая играет в пас, контроль мяча и прогрессирует с каждым матчем, считаю.

Могу сказать, что они омолодили состав – очень много молодых игроков, которые будут прогрессировать именно в этом клубе».



«Шахтер» сыграет с «Мариуполем» сегодня, 18-го сентября. Начало – в 17:00.

Турнирная таблица УПЛ.