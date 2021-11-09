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Сикан: «Матч с Боснией и Герцеговиной очень важен, и я думаю, что команда готова к нему»
Даниил высказался о выезде в Одессу
18:05
Даниил Сикан / Фото: СКРИН-ШОТ
Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан высказался пресс-службе УАФ о предстоящих матчах национальной команды.
«Во время пребывания в сборной я всегда в хорошем настроении. Матч с Боснией и Герцеговиной очень важен, и я думаю, что команда готова к нему. Все ребята в боевом настроении. Шансы у нас очень большие, нужно только выиграть, да и все.
Что касается Болгарии, то я играл против этой команды на юношеском уровне. Болгары – сильные игроки, которые показывают хороший футбол. В матче с этой сборной можно подготовиться к поединку с Боснией и Герцеговиной. Одесса – замечательный город с красивым стадионом. Болельщики там всегда нас поддерживают на топ-уровне».
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