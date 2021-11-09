Сикан: «Матч с Боснией и Герцеговиной очень важен, и я думаю, что команда готова к нему»

Даниил Сикан / Фото: СКРИН-ШОТ

Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан высказался пресс-службе УАФ о предстоящих матчах национальной команды.



Что касается Болгарии, то я играл против этой команды на юношеском уровне. Болгары – сильные игроки, которые показывают хороший футбол. В матче с этой сборной можно подготовиться к поединку с Боснией и Герцеговиной. Одесса – замечательный город с красивым стадионом. Болельщики там всегда нас поддерживают на топ-уровне».