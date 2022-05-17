У Сикана был другой вариант вариант для перехода после того, как были подписаны документы с «Ганзой»
Сікан: «Ми боремось за Україну і можемо потрапити на чемпіонат світу»
Нападник національної збірної у бойовому настрої приїхав до лав команди
09:52
Данило Сікан / Фото - FacebookФорвард «Ганзи» та збірної України Данило Сікан в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ поділився емоціями після приїзду до табору національної команди.
«Почуваюсь добре. В мене все гаразд».
Задоволені в «Ганзі», що команда зберегла прописку у другій Бундеслізі?
«Задоволені, що залишились, проте незадоволені результатом гри, тому що програли («Гамбургу» (2:3) – прим.). У наступному сезоні буде спроба зіграти краще».
Ти освоївся в команді?
«Так, всі хлопці мені дуже допомагали з самого початку. Запитували, як мої справи, чим можуть допомогти мені і моїй сім’ї. Це дуже мене вразило».
Чекав приїзду до збірної, чи виклик тебе здивував?
«50/50. Звісно, для мене це дуже важливо, тому що у нас і всієї країни є можливість показати і довести, що ми боремось за Україну і що можемо потрапити на чемпіонат світу».
В Україні залишились твої родичі?
«Не всі – мама з бабусею в Німеччині, але дуже багато родичів залишились. Дуже переживаю за це і кожного дня спілкуюсь з ними. Вся країна надіється, що все буде добре. Ми переможемо, це 100%».
Готовий зіграти?
«Мені відпочивати не треба, я готовий на 100% з гарним настроєм».
17 травня Україна зіграє з «Емполі». Початок – о 21.30.
Раніше стало відомо, що троє футболістів київського «Динамо» не готуватимуться у складі збірної України до матчу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.
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