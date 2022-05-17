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Сікан: «Ми боремось за Україну і можемо потрапити на чемпіонат світу»

Нападник національної збірної у бойовому настрої приїхав до лав команди
Футбол Сборная Украины
09:52
Сікан: «Ми боремось за Україну і можемо потрапити на чемпіонат світу»
Данило Сікан / Фото - Facebook
Форвард «Ганзи» та збірної України Данило Сікан в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ поділився емоціями після приїзду до табору національної команди.

«Почуваюсь добре. В мене все гаразд».


Задоволені в «Ганзі», що команда зберегла прописку у другій Бундеслізі?

«Задоволені, що залишились, проте незадоволені результатом гри, тому що програли («Гамбургу» (2:3) – прим.). У наступному сезоні буде спроба зіграти краще».


Ти освоївся в команді?

«Так, всі хлопці мені дуже допомагали з самого початку. Запитували, як мої справи, чим можуть допомогти мені і моїй сім’ї. Це дуже мене вразило».


Чекав приїзду до збірної, чи виклик тебе здивував?

«50/50. Звісно, для мене це дуже важливо, тому що у нас і всієї країни є можливість показати і довести, що ми боремось за Україну і що можемо потрапити на чемпіонат світу».


В Україні залишились твої родичі?

«Не всі – мама з бабусею в Німеччині, але дуже багато родичів залишились. Дуже переживаю за це і кожного дня спілкуюсь з ними. Вся країна надіється, що все буде добре. Ми переможемо, це 100%».


Готовий зіграти? 

«Мені відпочивати не треба, я готовий на 100% з гарним настроєм».


17 травня Україна зіграє з «Емполі». Початок – о 21.30.

Раніше стало відомо, що троє футболістів київського «Динамо» не готуватимуться у складі збірної України до матчу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.

Владимир Кириченко
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