Сикан: «Мы готовы к «Монако», подготовились полностью»

Даниил Сикан / Фото: Шахтер

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан в эфире ФутболNEWS поделился ожиданиями от матча против «Монако».



Чем отличается подготовка? Конечно. К «Генку» была совсем другая подготовка. «Монако» – совсем другая команда, по-другому играет, они больше прессингуют. Де Дзерби рассказал, как нам играть. Надеюсь, мы покажем свою игру».