Хавбек «Монако»: «Шахтер» – хорошая команда. Знаю многих бразильцев из нее»
Сикан: «Мы готовы к «Монако», подготовились полностью»
Даниил отметил прессинг французов
16:51
Даниил Сикан / Фото: Шахтер
Форвард «Шахтера» Даниил Сикан в эфире ФутболNEWS поделился ожиданиями от матча против «Монако».
«Смотрели видео, как «Монако» играет. Проводили на поле тренировку по тактике. Мы готовы к «Монако», подготовились полностью.
Чем отличается подготовка? Конечно. К «Генку» была совсем другая подготовка. «Монако» – совсем другая команда, по-другому играет, они больше прессингуют. Де Дзерби рассказал, как нам играть. Надеюсь, мы покажем свою игру».
Онлайн трансляция первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Монако» и «Шахтером».
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