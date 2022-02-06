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Сикан назвал украинца, помогающего ему адаптироваться в Германии

Форвард полгода проведет в местной «Ганзе» на правах аренды из «Шахтера»
Футбол Украинские легионеры
13:03
Сикан назвал украинца, помогающего ему адаптироваться в Германии
Даниил Сикан / Фото - УАФ

Арендованный из «Шахтера» нападающий «Ганзы» Даниил Сикан рассказал, кто помогает ему адаптироваться в Германии.

Уже провел несколько тренировок. Фитнес, плюс поле. Шестого февраля уже первая игра против «Динамо» из Дрездена.

Большое спасибо Олимпийскому чемпиону Владимиру Лютому, который работает в «Ганзе». Меня с ним познакомил директор клуба. Наш земляк очень помогает мне тут адаптироваться, все показывает и рассказывает. Большое ему спасибо. Без его помощи все было бы сложнее.

Отличные впечатления от тренера. Он хорошо принял, провел для меня тренировку, рассказал и показал, как играет команда. Показал, как планирует меня использовать, как мне надо действовать на поле, взаимодействовать с партнерами.

В какой футбол играет «Ганза»? В немецкий. Наверное, тут нет тики-таки, больше жесткий, дисциплинированный футбол.

Ранее стало известно, что «Шахтер» отказал «Базелю» в аренде Сикана из-за желания швейцарского клуба получить право выкупа.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Даниил Сикан Ганза Росток Шахтер Донецк

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