Сикан назвал украинца, помогающего ему адаптироваться в Германии

Даниил Сикан / Фото - УАФ

Арендованный из «Шахтера» нападающий «Ганзы» Даниил Сикан рассказал, кто помогает ему адаптироваться в Германии.

Большое спасибо Олимпийскому чемпиону Владимиру Лютому, который работает в «Ганзе». Меня с ним познакомил директор клуба. Наш земляк очень помогает мне тут адаптироваться, все показывает и рассказывает. Большое ему спасибо. Без его помощи все было бы сложнее.

Отличные впечатления от тренера. Он хорошо принял, провел для меня тренировку, рассказал и показал, как играет команда. Показал, как планирует меня использовать, как мне надо действовать на поле, взаимодействовать с партнерами.

В какой футбол играет «Ганза»? В немецкий. Наверное, тут нет тики-таки, больше жесткий, дисциплинированный футбол.