Сикан назвал украинца, помогающего ему адаптироваться в Германии
Сикан не попал в стартовый состав нового клуба на матч против «Динамо»
Форвард «Шахтера» был арендован «Ганзой» в последний день трансферного окна
13:45
Даниил Сикан / Фото - УАФ
В 21-м туре второй Бундеслиги «Ганза» на выезде сыграет против дрезденского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.
Главный тренер команды из Ростока Йенс Хертель определился с составом на игру. Арендованный у «Шахтера» нападающий Даниил Сикан не попал в стартовую 11-ку.
Ранее Сикан назвал украинца, помогающего ему адаптироваться в Германии.
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