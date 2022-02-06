Сикан не попал в стартовый состав нового клуба на матч против «Динамо»

Форвард «Шахтера» был арендован «Ганзой» в последний день трансферного окна

Даниил Сикан / Фото - УАФ

В 21-м туре второй Бундеслиги «Ганза» на выезде сыграет против дрезденского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Главный тренер команды из Ростока Йенс Хертель определился с составом на игру. Арендованный у «Шахтера» нападающий Даниил Сикан не попал в стартовую 11-ку.