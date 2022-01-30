Сикан покинет «Шахтер» и переберется в Германию
Сикан покинул лагерь «Шахтера» и отправился в Германию для подписания контракта с новым клубом
Форвард будет выступать за «Ганзу»
Даниил Сикан / Фото: ISport.ua
Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан покинул лагерь «горняков» и отправился в Германию, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Телеграмм-канале.
«Даниил Сикан покинул лагерь «Шахтера» в Турции и уже в пути в Германию.
Его клубом до конца сезона будет «Ганза» (Росток). После окончания арендного соглашения нападающий вернется в «Шахтер», в котором на него в перспективе рассчитывают».
«Ганза» занимает 14-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Сиканом интересуется «Базель».
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