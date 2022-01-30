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Сикан покинул лагерь «Шахтера» и отправился в Германию для подписания контракта с новым клубом

Форвард будет выступать за «Ганзу»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:42
Сикан покинул лагерь «Шахтера» и отправился в Германию для подписания контракта с новым клубом
Даниил Сикан / Фото: ISport.ua

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан покинул лагерь «горняков» и отправился в Германию, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Телеграмм-канале.

«Даниил Сикан покинул лагерь «Шахтера» в Турции и уже в пути в Германию.

Его клубом до конца сезона будет «Ганза» (Росток). После окончания арендного соглашения нападающий вернется в «Шахтер», в котором на него в перспективе рассчитывают».


«Ганза» занимает 14-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Сиканом интересуется «Базель».

Петр Приходько
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Теги

Даниил Сикан Шахтер Донецк

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