Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Сикан: «Приятно получить первый вызов в сборную. Не ожидал такой новости»
Петраков хочет попробовать экс-подопечного в национальной команде
18:09
Даниил Сикан / Фото - FIFA
Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан в эфире Футбол NEWS прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.
Я даже когда проснулся, не ожидал такой новости. Приятно получить первый вызов. Осталось только тренироваться и доказывать, что я достоин.
Вообще не ожидал, что вызовут. Видел, что я был в расширенном списке, но не ожидал, что попаду в основной список. Есть мотивация доказать тренеру, что он не просто так меня вызвал в сборную.
Напомним, Сикан с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром сборной Украины под руководством Александра Петракова на победном чемпионате мира U-20.
Ранее полузащитник «Шахтера» Марлос объявил о завершении международной карьеры.
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