Сикан: «Приятно получить первый вызов в сборную. Не ожидал такой новости»

Даниил Сикан / Фото - FIFA

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан в эфире Футбол NEWS прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

Вообще не ожидал, что вызовут. Видел, что я был в расширенном списке, но не ожидал, что попаду в основной список. Есть мотивация доказать тренеру, что он не просто так меня вызвал в сборную.