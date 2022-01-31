Сикан успешно прошел медосмотр в немецком клубе

«Шахтеру» и «Ганзе» осталось уладить формальности

Даниил Сикан / Фото: ФК Шахтер

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан успешно прошел медосмотр в немецком глубе «Ганза», сообщает Bild.

По информации источника, «Шахтеру» и «Ганзе» осталось уладить некоторые формальности по трансферу.

Сикан будет выступать за «Ганзу» на правах аренды до конца сезона.

«Ганза» идет на 14-м месте во Второй Бундеслиге.

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