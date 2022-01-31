Форвард «Шахтера» Сикан подписал контракт с немецким клубом – журналист
Сикан успешно прошел медосмотр в немецком клубе
«Шахтеру» и «Ганзе» осталось уладить формальности
Даниил Сикан / Фото: ФК Шахтер
Форвард «Шахтера» Даниил Сикан успешно прошел медосмотр в немецком глубе «Ганза», сообщает Bild.
По информации источника, «Шахтеру» и «Ганзе» осталось уладить некоторые формальности по трансферу.
Сикан будет выступать за «Ганзу» на правах аренды до конца сезона.
«Ганза» идет на 14-м месте во Второй Бундеслиге.
За всеми событиями последнего дня трансферного окна следите по этой ссылке.
Комментарии 0