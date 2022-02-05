Маркевич: «Времени на раскачку у Супряги и Сикана нет»
Сикан заявил о намерении попросить у «Шахтера» трансфер
Недавно форвард на правах аренды перешел в немецкий клуб
05 февраля 17:36
Даниил Сикан / Фото - ФК Шахтер
Арендованный у «Шахтера» нападающий немецкой «Ганзы» Даниил Сикан сообщил, что хочет попросить у клуба полноценный трансфер.
После аренды в «Ганзе» я должен вернуться в расположение «горняков». Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть.
Де Дзерби? Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики. На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально.
Ранее голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин отметил, что при Де Дзерби повысились требования к игрокам.
Комментарии 0