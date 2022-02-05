Сикан заявил о намерении попросить у «Шахтера» трансфер

Даниил Сикан / Фото - ФК Шахтер

Арендованный у «Шахтера» нападающий немецкой «Ганзы» Даниил Сикан сообщил, что хочет попросить у клуба полноценный трансфер.

Де Дзерби? Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики. На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально.