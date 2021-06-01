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Силлессен исключен из заявки сборной Нидерландов на Евро-2020

Соперник Украины по группе C терпит потери во вратарской линии
Футбол Евро-2020
22:10
Силлессен исключен из заявки сборной Нидерландов на Евро-2020
Яспер Силлессен / Фото - DAZN

Голкипер Яспер Силлессен исключен из заявки сборной Нидерландов на Евро-2020 из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба футбольного союза страны.

Главный тренер «оранжевых» Франк де Бур довызвал Марко Бизота вместо опытного вратаря. Специалист прокомментировал свое решение.

Сообщил Ясперу, что он не поедет на Евро. Прежде всего, для него это стало сильным ударом. Но мне пришлось пойти на такой шаг.

Он пропустил важную часть подготовки. Мы не знаем, сколько времени потребуется для его стопроцентного выздоровления.

Я не хочу рисковать с этим. Чемпионат Европы уже совсем близок. Мне нужна определенность, как бы хорошо я ни думал о Яспере.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил окончательную заявку на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Яспер Силессен сборная Нидерландов (футбол) Франк де Бур коронавирус

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