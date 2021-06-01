Яспер Силлессен / Фото - DAZN

Голкипер Яспер Силлессен исключен из заявки сборной Нидерландов на Евро-2020 из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба футбольного союза страны.

Главный тренер «оранжевых» Франк де Бур довызвал Марко Бизота вместо опытного вратаря. Специалист прокомментировал свое решение.

Он пропустил важную часть подготовки. Мы не знаем, сколько времени потребуется для его стопроцентного выздоровления.

Я не хочу рисковать с этим. Чемпионат Европы уже совсем близок. Мне нужна определенность, как бы хорошо я ни думал о Яспере.