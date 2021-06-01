Шевченко: «Нидерланды и без ван Дейка очень сильны»
Силлессен исключен из заявки сборной Нидерландов на Евро-2020
Соперник Украины по группе C терпит потери во вратарской линии
Яспер Силлессен / Фото - DAZN
Голкипер Яспер Силлессен исключен из заявки сборной Нидерландов на Евро-2020 из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба футбольного союза страны.
Главный тренер «оранжевых» Франк де Бур довызвал Марко Бизота вместо опытного вратаря. Специалист прокомментировал свое решение.
Сообщил Ясперу, что он не поедет на Евро. Прежде всего, для него это стало сильным ударом. Но мне пришлось пойти на такой шаг.
Он пропустил важную часть подготовки. Мы не знаем, сколько времени потребуется для его стопроцентного выздоровления.
Я не хочу рисковать с этим. Чемпионат Европы уже совсем близок. Мне нужна определенность, как бы хорошо я ни думал о Яспере.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил окончательную заявку на Евро-2020.
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