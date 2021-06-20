Сильная игра Германии и первая победа Украины. Итоги второго тура Евро-2020

Команды отыграли уже по два матча

Послесловие

Фото: UEFA EURO

На Евро-2020 завершился второй тур. Несколько команд уже гарантировала себе выход из группы, ну а в некоторых группах борьба будет идти до финального свистка последнего матча.

Фавориты не изменились.

Италия. Очередной сильный матч от подопечных Роберто Манчини. Швейцарию команда почти не заметила.

После первой победы над Турцией также хвалили итальянцев, но их игра против Уэльса (0:2) заставила задуматься о реальной силе Италии. В итоге, итальянцы также уверенно разгромили соперника.

Блеснула в матче середина поля. Локателли и Барелла просто перегрызли всю созидательную игру соперника, а первый еще и успел оформить дубль. Ну и стоит отметить фланги – Берарди и Инсинье, а Иммобиле также не заставляет забывать о себе, вновь забив.

Италия пока выглядит одним из главных фаворитов турнира. Команда уже вышла из группы, правда Уэльс в последнем туре подарком для них не будет.

Бельгия. Очень трудный матч для команды Роберто Мартинеса. Дания после инцидента с Эриксеном и поражении от финнов сковали бельгийцев в первом тайме, почти ничего не дав создать сопернику. Однако во второй половине Бельгия изменила игру и перехватила преимущество.

Выход, конечно, изменил ситуацию, но, кажется, и без него Бельгия смогла бы переломить ход матча . Дания к середине тайма подустала, чем бельгийцы воспользовались, забив дважды.

Такая победа еще больше добавит уверенности Бельгии на турнире. Команда также вышла из группы.

Порадовали.

Швеция. Очень ровно проходил матч со Словакией, но в конце матча шведам удалось перехватить инициативу. Хотелось выделить Исака, который самостоятельно терроризировал словацкую защиту. Этот парень долго в «Сосьедаде» не протянет. Уже есть интерес со стороны топ-клубов. Его вклад в победу Швеции огромный. Его забеги и врывания в штрафную так надоели словакам, что не выдержал даже вратарь и сфолил в штрафной, а при пенальти спасти не смог.

Нельзя не отметить игру голкипера. Дублериз «Эвертона» дал пищу для размышлений своему клубу насчет первого номера. К слову, у Англии также четыре очка после двух туров.

Германия. Немцы удивили больше всех. Рано списывать Йоахима Лева. Сегодня он преподал урок футбола всей Португалии. Хотя, деваться Германии было некуда. Поражение почти лишало их шансов на выход из группы.

Немцы сыграли в высокий прессинг с высокой линией защиты и не прогадали.выдал матч жизни. Все четыре гола прошли с его участием. Даже несмотря на пощечину в виде гола, команда гнула свою линию и добилась успеха. Более того, атаки и голы у Германии вышли красивыми. Идеальный матч для них. Вспоминаешь ту Германию, которая выиграла ЧМ в Бразилии.

Да, есть у Германии проблемы у них в защите, но это того стоило. Хочет говорить именно о победе немцев, а не о привозах в защите. Если у кого и были привозы – так это у Португалии. Три из четырех голов пришлись с фланга Семеду. Видимо, нашли немцы слабое звено. С такой игрой Германия будет фаворитом турнира. Но а пока – лишь три очка.

Разочаровали.

Украина. Несмотря на победу над Северной Македонией второй тайм получился просто ужасным. Он настолько плох, что перечеркивает идеальную игру в первой половине.

У команды есть проблемы с психологией. Детские ошибки и банальная оплошность – то чего не было у команды во время игр в Лиге наций и квалификации на ЧМ. Да, Северная Македония крепкий соперник, но у такой команды Украина должна выигрывать без вопросов.

Примечательно, что такое настроение передается всей команде. Даже Малиновский с пенальти забить не может. Вопросов, наверное, нет к Бущану и Ярмоленко. Первого не в чем винить, а второй буквально тащит команду на себе. Повезло, что все завершилось победой.

Австрия. Хуже всех. Украина обязана обыгрывать австрийцев в очном матче. По игре с Северной Македонией Австрия выглядела хорошо, но с Нидерландами просто ужас.

Ошибок команда допустила очень много, да и голландцы показали, как играть против них. Выключив из игры Забитцера Австрия лишилась креатива и идей в атаке. Ну а игры флангами команды вообще нет. Простые навесы, которые чаще были неточными и бездумными. Одна из самых слабых игр во втором туре как раз у Австрии.

Голландцы легко обыграли соперника, но Австрия также приложила к этому руки. Хотя кто знает, может берегли силы на Украину.

Англия. Самая дорогая команда на чемпионате Европы не может забить Шотландии. К слову, шотландцы более 20 лет не играли на крупных форумах.

Тут скорее хочется похвалить именно Шотландию. Команда не просто играла на отбой, но и несколько раз могла забить. Но как же ж сыграла Англия… Очень странный выбор состава, где, например,сидят на скамейке запасных,играют со старта. Последний был просто ужасен в игре с Хорватией, но, похоже, очень упертый тренер.

Несмотря на ноль идей у команды в атаке, наставник рассказывает на пресс-конференциях, что он рад ничьей и хвалит ее за игру. Очень страшно становится за сборную Англии, если такая игра и результат для команды приемлемый. Впрочем, все уже привыкли к тому, что англичан не считают фаворитами больших турниров. С такой игрой ей мало что светит.

Испания. Очередной невнятный матч от испанцев. Чувство, что владение мячом команде важнее, чем голы. Очень часто игроки Испании передерживают мяч, где можно сыграть проще и эффективнее.

С Польшей, вроде команда сыграла неплохо, но тут вопрос психологии., кажется, не знает, как забивать голы. Да он забил, но сколько моментов он транжирил… Но тут не только дело в одном Альваро. Морено,и другие просто разочаровали. Первый даже пенальти забить не смог. Но вся команда выглядела неуверенно во второй игре подряд.

Стоит отметить и Польшу. Очень хороший матч от команды Паулу Соузы, а если чуть везения для Свидерски, то и можно было победить.

Франция. Французы вновь разочаровали. История не похожа на английскую, но тут скорее подходит поговорка – ваши ожидания – ваши проблемы. В одном из интервью Дидье Дешам говорил, что не стоит ждать разгромов от французов в каждой игре.

С одной стороны, он прав. Турнир длинный и выкладываться в паре игр чревато усталостью. С другой стороны, Испания в 2012-м году показала, что должна делать команда с самым мощным составом на турнире., кончено, не, однако игра команды должна быть лучше.

С Венгрией у Франции также возникли проблемы. Вся угроза воротам соперника вновь шла от Мбаппе – страшно представить, что будет без него. Килиан принес команде ничью – его старания привели к голу Гризманна. Погба мы не увидели. Видимо, у него настрой лишь на большие игры. Ну и провалы в защите. Странно, почему Дешам ставит в основу Кимпембе. Много ошибок у защитника. Хвалим и Венгрию, которая шикарно сыграла перед своими болельщиками.

В итоге, Франция будет играть с Португалией за выход из группы. Нас ожидает ураганный матч.