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Сильнейшие в строю! Известны стартовые составы команд на финал Лиги Европы

«Вильярреал» и МЮ разыграют трофей
Футбол Лига Европы UEFA
21:07
Сильнейшие в строю! Известны стартовые составы команд на финал Лиги Европы
Фото: Getty Images

Стали известны стартовые составы на финальный матч Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед».

«Вильярреал»: Рулли, Педраса, Фойт, Альбиоль, Капу, Парехо, Пино, Торрес, Тригерос, Ж. Морено, Бакка.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Шоу, Мактоминай, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд, Кавани.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видео трансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».

Онлайн трансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».

Петр Приходько
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Вильярреал Манчестер Юнайтед

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