«Вильярреал» открыл счет в финале Лиги Европы, МЮ уступает. Онлайн трансляция
Сильнейшие в строю! Известны стартовые составы команд на финал Лиги Европы
«Вильярреал» и МЮ разыграют трофей
21:07
Фото: Getty Images
Стали известны стартовые составы на финальный матч Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед».
«Вильярреал»: Рулли, Педраса, Фойт, Альбиоль, Капу, Парехо, Пино, Торрес, Тригерос, Ж. Морено, Бакка.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Шоу, Мактоминай, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд, Кавани.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Видео трансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».
Комментарии 0