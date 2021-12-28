Хавбек «Манчестер Юнайтед» может перейти в чемпионат Испании
Силва: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ»
Хавбек «горожан» – о целях команды
21:58
Бернарду Силва / фото - Getty Images
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о целях команды в текущем сезоне. Цитирует хавбека портал O Jogo.
«Конечно, Лига чемпионов – одна из наших больших целей, ведь «Ман Сити» никогда не выигрывал этот турнир. Мы должны взять трофей.
Мы были очень разочарованы, когда не смогли победить в прошлом сезоне. Мы дошли до финала, но не выиграли».
Напомним, хавбек «Манчестер Сити» Ферран Торрес официально перешел в «Барселону».
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