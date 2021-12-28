Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Силва: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ»

Хавбек «горожан» – о целях команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:58
Силва: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ»
Бернарду Силва / фото - Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о целях команды в текущем сезоне. Цитирует хавбека портал O Jogo.

«Конечно, Лига чемпионов – одна из наших больших целей, ведь «Ман Сити» никогда не выигрывал этот турнир. Мы должны взять трофей.

Мы были очень разочарованы, когда не смогли победить в прошлом сезоне. Мы дошли до финала, но не выиграли».

Напомним, хавбек «Манчестер Сити» Ферран Торрес официально перешел в «Барселону».

 

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити Бернарду Силва

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса
Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса
Футбол Примерa (Испания)
13:55
Роджерс: «Второй тайм с «Манчестер Сити» вселяет надежду»
Роджерс: «Второй тайм с «Манчестер Сити» вселяет надежду»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 декабря 12:11
Манчестерское издание назвало действия Зинченко в матче с «Лестером» бесполезными
Манчестерское издание назвало действия Зинченко в матче с «Лестером» бесполезными
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 декабря 11:24
Ферран Торрес прилетел в Барселону на медобследование. Есть видео-подтверждение
Ферран Торрес прилетел в Барселону на медобследование. Есть видео-подтверждение
Футбол Примерa (Испания)
27 декабря 11:01
Гвардиола: «Зинченко не является хорошим защитником»
Гвардиола: «Зинченко не является хорошим защитником»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 декабря 09:55
Сразу два статистических ресурса назвали Зинченко худшим игроком «Сити» в матче с «Лестером»
Сразу два статистических ресурса назвали Зинченко худшим игроком «Сити» в матче с «Лестером»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 декабря 09:36

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
22:07
Силва: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ»
Силва: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ»
Премьер-Лига (Англия)
21:58
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Премьер-Лига (Англия)
21:34
Мбаппе: «100% закончу сезон в ПСЖ»
Мбаппе: «100% закончу сезон в ПСЖ»
Лига 1 (Франция)
20:59
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Серия А (Италия)
20:43
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Премьер-Лига (Англия)
20:21
Незасчитанный гол Кейна лишил «Тоттенхэм» победы над «Саутгемптоном»
Незасчитанный гол Кейна лишил «Тоттенхэм» победы над «Саутгемптоном»
Премьер-Лига (Англия)
19:55
«Вест Хэм» и без помощи Ярмоленко разнес «Уотфорд»
«Вест Хэм» и без помощи Ярмоленко разнес «Уотфорд»
Премьер-Лига (Англия)
19:28
Торрес – о переходе в «Барселону»: «Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека»
Торрес – о переходе в «Барселону»: «Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека»
Примерa (Испания)
18:52
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
10
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости