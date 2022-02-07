Один из игроков «Барселоны» после победы «Атлетико»: «Мы в Лиге Чемпионов!»
Симеоне: «10 лет «Атлетико» хорошо играл в защите. Нужно действовать лучше в этом компоненте»
Тренер – о поражении «Барселоне»
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал El Chiringuito TV поражение от «Барселоны» (2:4) в матче 23 тура Ла Лиги.
«Барселона» выглядела решительнее и была убедительнее. В футболе побеждает тот, кто сильнее.
На протяжении 10 лет «Атлетико» хорошо играл в защите, но в этом сезоне нам нужно действовать лучше в этом компоненте.
Единственное, что имеет значение, – это работа. Мы начнем следующую неделю со смирением».
Как вам игра Жоау Феликса?
«Я видел, что он отдал все силы, делал все возможно для «Атлетико», пока Кунья не заменил его».
«Атлетико» выпал из зоны Лиги чемпионов в таблице.
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