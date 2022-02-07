Симеоне: «10 лет «Атлетико» хорошо играл в защите. Нужно действовать лучше в этом компоненте»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал El Chiringuito TV поражение от «Барселоны» (2:4) в матче 23 тура Ла Лиги.

На протяжении 10 лет «Атлетико» хорошо играл в защите, но в этом сезоне нам нужно действовать лучше в этом компоненте.

Единственное, что имеет значение, – это работа. Мы начнем следующую неделю со смирением».