Симеоне: «У сегодняшнего «Челси» вообще нет слабых мест»
Симеоне: «Что тут сказать, «Челси» просто был лучше»
«Атлетико» не сумел выйти в четвертьфинал ЛЧ
07:59
Диего Симеоне / фото - Getty Images
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Челси» заслужил победу по итогам двух матчей. Первый матч был равным, но они забили свой гол. Сегодня «Челси» был лучше и заслуженно победил. Мы пытались найти способ забить, но, несмотря на все наши усилия, мы не смогли сделать этого.
Это нормально, когда игроки недовольны заменой. Мы хотели изменить ситуацию, способ атаки. Я не ищу оправданий. Они были лучше, я не могу жаловаться. Нужно поздравить «Челси», извлечь урок и перезагрузиться.
Они просто были лучше, больше сказать нечего. Нам нужно становиться лучше».
Напомним, в другом матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» обыграла «Лацио».