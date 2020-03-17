Симеоне: «Что тут сказать, «Челси» просто был лучше»

Диего Симеоне / фото - Getty Images

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это нормально, когда игроки недовольны заменой. Мы хотели изменить ситуацию, способ атаки. Я не ищу оправданий. Они были лучше, я не могу жаловаться. Нужно поздравить «Челси», извлечь урок и перезагрузиться.

Они просто были лучше, больше сказать нечего. Нам нужно становиться лучше».