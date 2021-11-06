Иньеста – о назначении Хави на пост тренера «Барселоны»: «Этот вызов его взволновал»
Симеоне: «Хави знает «Барселону» как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом»
Экс-игрок каталонцев стал тренером команды
17:28
Диего Симеоне / Фото: Twitter
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о назначении Хави в «Барселону». Слова специалиста приводит Marca.
«Всегда радуюсь, когда бывшие футболисты становятся тренерами. Хави знает это место как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом.
Думаю, что как тренер он передаст команде все, о чем всегда говорил, что олицетворял собой. Он пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться».
Ранее Хави впервые высказался после возвращения в «Барселону».
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