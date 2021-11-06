Симеоне: «Хави знает «Барселону» как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом»

Диего Симеоне / Фото: Twitter

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о назначении Хави в «Барселону». Слова специалиста приводит Marca.

Думаю, что как тренер он передаст команде все, о чем всегда говорил, что олицетворял собой. Он пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться».