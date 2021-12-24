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Симеоне: «Когда я пришел, «Атлетико» играл в увлекательный футбол, который копировали другие тренеры»

Аргентинец выстроил в Мадриде одну из лучших оборонительных систем мира
Футбол Примерa (Испания)
14:07
Симеоне: «Когда я пришел, «Атлетико» играл в увлекательный футбол, который копировали другие тренеры»
Диего Симеоне / фото - Football Espana

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вспомнил свои первые сезоны работы в стане «матрасников». Аргентинца цитирует издание Marca.

«Я бы соврал, если бы сказал, что представлял это до полученного от «Атлетико» предложения. Первым делом я изучил состав. И помню, что это был очень хороший состав. Точно помню, что они забивали много голов.

Я подумал, что это очень просто, нужно было работать над оборонительной составляющей игры и улучшить коллективную работу, потому что команда играет хорошо.

Все игроки были в оптимальном возрасте, они были преданы работе, и все получилось прекрасно. Это было заметно. Это была команда, играющая в увлекательный футбол, который в дальнейшем копировали многие тренеры. Это еще сильнее повышает значимость проделанной работы».

Специалист выстроил в Мадриде команду, которая добилась успеха благодаря компактному и оборонительному футболу.

«Матрасники» были эталоном обороны в Испании, о чем говорит тот факт, что за последние 10 лет Трофей Саморы (приз лучшему вратарю Примеры) 7 раз выигрывали голкиперы мадридцев (дважды Тибо Куртуа и пять раз – Ян Облак).

В этом сезоне «индейцы» испытывают определенные проблемы в чемпионате, занимая 5-ю строчку с отставанием от лидирующего «Реала» на 17 пунктов. За 18 туров мадридцы пропустили уже 22 гола.

Ранее «Атлетико» проиграло скромной «Гранаде» впервые за 50 лет.

Павел Харченко
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Теги

Атлетико Мадрид Диего Симеоне

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