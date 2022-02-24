Замена Гринвуду? 18-летний Эланга спас для МЮ ничью в первом матче с «Атлетико»
Симеоне: «Манчестер Юнайтед» воспользовался единственной ошибкой. Кажется, что преимущество теперь на их стороне»
Тренер – о ничьей в Лиге чемпионов
07:31
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал Marca ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Они воспользовались единственной ошибкой, которую мы допустили в очень хорошем матче. Рейнилду пытался перехватить мяч, хотя лучше было бы сопровождать игрока. Почти все, что мы сделали в этой игре, можно оценить высоко.
Я удовлетворен игрой, мы не смогли добиться победы, но исход противостояния по-прежнему непонятен. Кажется, что преимущество теперь на стороне МЮ, однако на самом деле ничего не изменилось».
Ответная игра состоится 17 марта.
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