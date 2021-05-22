«Атлетико» продлит контракт с Симеоне
Симеоне: «Матч с «Вальядолидом» – это финал»
«Атлетико» сегодня может оформить титул
12:12
Диего Симеоне / Фото: AS
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал AS предстоящий матч против «Вальядолида» в Ла Лиге.
«Это был очень длинный сезон, в котором мы все прошли через множество ситуаций, чтобы достичь таких результатов. Теперь мы идем в последний день, где две команды продолжают борьбу за титул. Это чемпионат Испании.
Матч с «Вальядолидом» – это финал, в котором две команды борются за разные цели, но обе собираются отдать свои жизни ради своей цели».
Победа гарантирует для «Атлетико» победу в Ла Лиге, а для «Вальядолида» сохранение прописки.
Начало матча – в 19:00.
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