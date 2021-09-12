Симеоне: «Я доволен тем, что мы не проиграли»
Симеоне: «Мы провели выдающийся второй тайм с «Эспаньолом»
«Атлетико» добыл победу на последних секундах
12 сентября 19:59
Диего Симеоне / Фото: Eurosport
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Эспаньолом» (2:1) в 4-м туре Примеры. Его слова приводит Marca.
«Лемар сейчас в хорошей ситуации. В сборной у него была проблема с пищеварением, он потерял 3-4 килограмма, и поэтому я сомневался, выпускать ли его или лучше поберечь перед Лигой чемпионов. Надеюсь, он сможет повторить такое выступление (хавбек забил победный гол в добавленное время – прим.).
Судья добавил 10 минут, это очень много, но я никогда не видел, чтобы в самой игре было столько пауз.
Гризманн неплохо играл в первом тайме матча, складывавшегося не лучшим образом для нас. «Эспаньол» был лучше в первой половине. Затем мы внесли изменения и провели выдающийся второй тайм. Мы перешли с 5-4-1 на 4-3-3, поскольку та схема не работала».
Напомним, в матче с «Эспаньолом» «Атлетико» забил самый поздний мяч в истории Примеры.
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