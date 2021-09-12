Симеоне: «Мы провели выдающийся второй тайм с «Эспаньолом»

Диего Симеоне / Фото: Eurosport

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Эспаньолом» (2:1) в 4-м туре Примеры. Его слова приводит Marca.

Судья добавил 10 минут, это очень много, но я никогда не видел, чтобы в самой игре было столько пауз.

Гризманн неплохо играл в первом тайме матча, складывавшегося не лучшим образом для нас. «Эспаньол» был лучше в первой половине. Затем мы внесли изменения и провели выдающийся второй тайм. Мы перешли с 5-4-1 на 4-3-3, поскольку та схема не работала».