Симеоне не исключил зимний уход самого дорогого игрока в истории «Атлетико»

Форвард до сих пор не стал лидером атаки команды

Жоау Фелиш / фото - Goal

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал для Goal слухи о возможном уходе нападающего Жоау Феликса:

«Я все понимаю и открыт для любых возможных вариантов. Самое главное — это интересы команды, а Жоау – важная ее часть. Он должен повторить все то, что показал в матче с «Реалом» (0:2). Он сыграл 30-35 минут и продемонстрировал весь свой талант. Будем надеяться, что он повторит это, потому что именно такой игрок нужен «Атлетико».

Португалец перешел в мадридский клуб из «Бенфики» в 2019-м году за 126 миллионов евро, что является абсолютным рекордом для «матрасников».

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел в составе «индейцев» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Ранее Симеоне заявил, что между его командой и лидером Примеры «Реалом» есть серьезная разница.