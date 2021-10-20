Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения «Ливерпулю» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» – о матче 3-го тура группового раунда

Диего Симеоне / фото - Getty Images

Мадридский «Атлетико» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. После финального свистка, главный тренер мадридцев Диего Симеоне не пожал руку Юргену Клоппу.

Аргентинец убежал в подтрибунное помещение, пока немец направлялся к нему.

Бывшие футболисты Питер Крауч и Джолеон Лескотт, работающие на британском ТВ экспертами, осудили Симеоне за этот поступок.

Крауч сказал, что тренер «Атлетико» «унизил сам себя», а Лескотт добавил, что Симеоне поступил «трусливо».

Напомним, в параллельном матче тура «Шахтер» разгромно проиграл «Реалу».