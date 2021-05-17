Симеоне: «Никто лучше Суареса не решает исход матчей»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал Marca победу команды над «Осасуной» (2:1) в матче 37 тура Ла Лиги.

Футбол – это об умении использовать свои шансы, особенно когда конец близок, когда это действительно важно.

Суарес – выдающийся бомбардир, он приехал сюда, чтобы показать себя с первого дня. Даже когда он не забивал, он полностью выкладывался для нас. Никто лучше него не решает исход матчей».