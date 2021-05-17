Гол защитника принес «Реалу» победу над «Атлетиком» и оставил в чемпионской гонке
Симеоне: «Никто лучше Суареса не решает исход матчей»
Тренер «Атлетико» - о победе на последних минутах в матче Ла Лиги
17 мая 14:06
Фото: AS
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал Marca победу команды над «Осасуной» (2:1) в матче 37 тура Ла Лиги.
«Команда провела еще одну отличную игру, имела много моментов в первом тайме. Мы контролировали игру до хорошего гола Будимира. Но мы снова смогли ответить – когда у нас было меньше моментов, мы действовали эффективнее.
Футбол – это об умении использовать свои шансы, особенно когда конец близок, когда это действительно важно.
Суарес – выдающийся бомбардир, он приехал сюда, чтобы показать себя с первого дня. Даже когда он не забивал, он полностью выкладывался для нас. Никто лучше него не решает исход матчей».
«Атлетико» сохранил лидерство в Ла Лиге перед финальным туром.
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