Симеоне: «Нынешняя реальность «Атлетико» – борьба за попадание в Лигу чемпионов»

Действующий чемпион Примеры идет в таблице четвертым

Диего Симеоне / Фото: Football Espana

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Хетафе» (4:3) в последнем туре Примеры. Специалиста цитирует Marca.

«Мы встаем и падаем. Падать и подниматься – вот что мы делаем на протяжении текущего сезона. «Атлетико» не хочет выбывать из гонки за Лигу чемпионов. Нам нужно попасть в этот турнир, и борьба за попадание в него – это нынешняя реальность, и мы должны принять это».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» идет в зоне ЛЧ – на 4-м месте с 39 очками.

Напомним, в нынешнем сезоне в Примере мадридская команда уже пропустила 33 мяча – такого при Симеоне за один полный чемпионат (с 2011-го года) еще не было.