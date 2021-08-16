Облак установил новый рекорд «Атлетико»
Симеоне – о старте «Атлетико» в Ла Лиге: «Мы провели очень хороший матч»
Мадридцы обыграли «Сельту»
11:23
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал Marca победу команды над «Сельтой» (2:1) в первом туре Ла Лиги.
«Мы провели очень хороший матч. В первом тайме контролировали игру, доставили много хлопот сопернику, который играет очень хорошо.
Во втором тайме после пропущенного гола с пенальти мы хорошо отреагировали, стали играть динамичнее и забили второй мяч. Меня очень порадовал высокий темп игры».
Команды завершали матч с двумя удалениями.
Рекордную игру провел вратарь Ян Облак.
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