Симеоне рассказал о совмещении Гризманна и Фелиша в стартовом составе
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился с изданием Marca ожиданиями от предстоящего матча Примеры против «Атлетика» из Бильбао:
«Я не сомневаюсь, что у нас очень хороший состав, и мы должны быть командой. Постараемся провести хороший матч против одной из самых сильных команд лиги.
Наш соперник хорош. У них отличный тренер. Они предпочитают высокий прессинг, но умеют играть и низко. У них динамичный футбол на высоких скоростях.
Что касается Гризманна и Феликса, они могут играть вместе, однажды они выйдут на поле вместе».
Гризманн вернулся мадридский клуб этим летом после двухгодичное поездки в «Барселону».
Но с момента ухода француза конкуренция в атаке «матрасников» значительно усилилась. В распоряжении Симеоне есть Луис Суарес, Анхель Корреа, Тома Лемар и Жоау Фелиш.
Напомним, ранее Гризманн рассказал, как будет возвращать себе доверие фанатов «Атлетико».
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