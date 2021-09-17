Симеоне рассказал о совмещении Гризманна и Фелиша в стартовом составе

У аргентинца есть много опций для выбора игроков в атакующую линию

фото - Atletico de Madrid

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился с изданием Marca ожиданиями от предстоящего матча Примеры против «Атлетика» из Бильбао:

«Я не сомневаюсь, что у нас очень хороший состав, и мы должны быть командой. Постараемся провести хороший матч против одной из самых сильных команд лиги. Наш соперник хорош. У них отличный тренер. Они предпочитают высокий прессинг, но умеют играть и низко. У них динамичный футбол на высоких скоростях. Что касается Гризманна и Феликса, они могут играть вместе, однажды они выйдут на поле вместе».

Гризманн вернулся мадридский клуб этим летом после двухгодичное поездки в «Барселону».

Но с момента ухода француза конкуренция в атаке «матрасников» значительно усилилась. В распоряжении Симеоне есть Луис Суарес, Анхель Корреа, Тома Лемар и Жоау Фелиш.

Напомним, ранее Гризманн рассказал, как будет возвращать себе доверие фанатов «Атлетико».