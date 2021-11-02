Симеоне рассказал, почему не пожмет Клоппу руку после матча

Аргентинец не поклонник этого жеста

Диего Симеоне и Юрген Клопп / фото - Liverpool FC

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назвал причину, по которой не пожмет руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча ЛЧ:

«Я объяснил это ещё после игры в Мадриде. Не люблю рукопожатия после игр, потому что всегда понимаю, что эмоции у тренеров разные. В Англии это рассматривается как джентльменский жест, но я не разделяю эту мысль, потому что мне не нравится ложь, которую она в себе несет. Не могу говорить об этом человеке, потому что я его не знаю. Я ценю, какой он замечательный тренер и какую большую работу проделал. У меня нет мнения по поводу манеры игры команды-соперника. У меня есть только принципы, которых я придерживаюсь. Между тренерами не может быть теплых отношений».

После первой игры, которая прошла в столице Испании коуч ушел в подтрибунное помещение, даже не взглянув на своего визави.

В том матче в ворота «матрасников» поставили пенальти, а также удалили одного из их игроков.

Реванш команд пройдет завтра, 3 ноября в 22:00 на «Энфилде». Онлайн трансляция встречи.