Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Симеоне: «Сказал Гризманну все, что хотел сказать»

Тренер рад, что француз вернулся
Футбол Примерa (Испания)
21:54
Симеоне: «Сказал Гризманну все, что хотел сказать»
Фото: AS

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался Marca о возвращении в команду игроков сборных и об Антуане Гризманне.

«Луис прибыл в команду одним из последних футболистов наряду с Корреа, Триппьером и Лоди. Когда была пауза на матчи сборных, он был вынужден остановиться из-за проблем со здоровьем. Ему нужно время, чтобы набрать форму, и это нормально. Это важно для команды.

Я доверяю Антуану, он важный игрок для нашей команды, и я ему сказал все, что хотел сказать».

Гризманн вернулся в «Атлетико» на правах аренды. 

Француза даже могут подписать бесплатно при определенных условиях.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Диего Симеоне

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Необязательное удаление Фелиша помешало «Атлетико» переиграть «Атлетик»
Необязательное удаление Фелиша помешало «Атлетико» переиграть «Атлетик»
Футбол Примерa (Испания)
18 сентября 19:20
Симеоне рассказал о совмещении Гризманна и Фелиша в стартовом составе
Симеоне рассказал о совмещении Гризманна и Фелиша в стартовом составе
Футбол Примерa (Испания)
17 сентября 21:54
Чемпион Испании хочет подписать защитника «Шерифа»
Чемпион Испании хочет подписать защитника «Шерифа»
Футбол Примерa (Испания)
17 сентября 20:49
Удаление Мбембы не помешало «Порту» отобрать очки у «Атлетико»
Удаление Мбембы не помешало «Порту» отобрать очки у «Атлетико»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16 сентября 08:02
Симеоне: «Мы провели выдающийся второй тайм с «Эспаньолом»
Симеоне: «Мы провели выдающийся второй тайм с «Эспаньолом»
Футбол Примерa (Испания)
12 сентября 19:59
«Атлетико» забил самый поздний мяч в истории чемпионата Испании
«Атлетико» забил самый поздний мяч в истории чемпионата Испании
Футбол Примерa (Испания)
12 сентября 18:58

Новости: Футбол

Яремчук не забил, но «Бенфика» не испытала проблем с «Боавиштой»
Яремчук не забил, но «Бенфика» не испытала проблем с «Боавиштой»
Украинские легионеры
22:56
Шаран: «Считаю, что выжал максимум из «Александрии»
Шаран: «Считаю, что выжал максимум из «Александрии»
Украинская Премьер-лига
22:46
Защитник «Александрии»: «Рыбалку поддержали и забыли момент с пенальти»
Защитник «Александрии»: «Рыбалку поддержали и забыли момент с пенальти»
Украинская Премьер-лига
22:32
Скрипник: «На фоне «Ромы» хотим показать достойный футбол»
Скрипник: «На фоне «Ромы» хотим показать достойный футбол»
Лига конференций UEFA
22:17
Хавбек «Александрии»: «Динамо» нужны были очки, судья в конце матча им помог»
Хавбек «Александрии»: «Динамо» нужны были очки, судья в конце матча им помог»
Украинская Премьер-лига
22:11
Симеоне: «Сказал Гризманну все, что хотел сказать»
Симеоне: «Сказал Гризманну все, что хотел сказать»
Примерa (Испания)
21:54
Матч с «Николаевом» в Кубке Украины «Рух» проведет без главного тренера
Матч с «Николаевом» в Кубке Украины «Рух» проведет без главного тренера
Украинская Премьер-лига
21:47
Цыганык: «После ухода Луческу «Шахтер» потратил 92,6 миллиона евро на трансферы. На кого пошли эти деньги?»
Цыганык: «После ухода Луческу «Шахтер» потратил 92,6 миллиона евро на трансферы. На кого пошли эти деньги?»
Украинская Премьер-лига
21:30
Матч «Динамо» – «Шахтер» может пройти без зрителей
Матч «Динамо» – «Шахтер» может пройти без зрителей
Украинская Премьер-лига
21:28
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
22
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
40
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
Бокс Профессиональный бокс
14 сентября 09:12
22
Все новости