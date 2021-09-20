Симеоне рассказал о совмещении Гризманна и Фелиша в стартовом составе
Симеоне: «Сказал Гризманну все, что хотел сказать»
Тренер рад, что француз вернулся
21:54
Фото: AS
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался Marca о возвращении в команду игроков сборных и об Антуане Гризманне.
«Луис прибыл в команду одним из последних футболистов наряду с Корреа, Триппьером и Лоди. Когда была пауза на матчи сборных, он был вынужден остановиться из-за проблем со здоровьем. Ему нужно время, чтобы набрать форму, и это нормально. Это важно для команды.
Я доверяю Антуану, он важный игрок для нашей команды, и я ему сказал все, что хотел сказать».
Гризманн вернулся в «Атлетико» на правах аренды.
Француза даже могут подписать бесплатно при определенных условиях.
Комментарии 0