Симеоне: «Сложно найти слабости у «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями UEFA от игры против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке».