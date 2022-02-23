Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
Симеоне: «Сложно найти слабости у «Манчестер Юнайтед»
Матч состоится 23 февраля
09:15
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями UEFA от игры против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре при обороне. Сложно найти места, где он допускал бы ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам против соперников в их топовом виде и ищу варианты, как доставить им проблемы.
Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке».
Начало матча – в 22:00.
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