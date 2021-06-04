«Интер» не отпустил Лаутаро в «Атлетико»
Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»
Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании
18:53
Диего Симеоне / фото - Getty Images
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне согласился продлить контакт с мадридским клубом.
По информации портала Calcio Mercato, руководство гранда довольно победой команды в чемпионате Испании и предложило аргентинцу продлить действующий контракт до 2024 года.
Напомним, «Интер» не отпустил Лаутаро в «Атлетико».
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