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Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»

Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании
Футбол Примерa (Испания)
18:53
Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»
Диего Симеоне / фото - Getty Images

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне согласился продлить контакт с мадридским клубом.

По информации портала Calcio Mercato, руководство гранда довольно победой команды в чемпионате Испании и предложило аргентинцу продлить действующий контракт до 2024 года.

Напомним, «Интер» не отпустил Лаутаро в «Атлетико».

 

 

Михаил Рыбак
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Теги

Атлетико Мадрид Диего Симеоне

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