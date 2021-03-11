Диего Симеоне / Фото: twitter.com/Atleti

«Атлетико» в матче Ла Лиги обыграл «Атлетик» (2:1).

Эта победа стал 309-й для главного тренера Диего Симеоне во главе клуба. Он превзошел достижение Луиса Арагонеса, у которого 308 победных матчей.

Таким образом, Симеоне стал рекордсменом среди тренеров «Атлетико» в истории по количеству побед во главе команды, сообщает сайт клуба.

Симеоне провел 514 матчей во главе «Атлетико», его процент побед – 60,1 %.

«Атлетико» лидирует в Ла Лиге.