Симеоне: «Все думали, что мы выиграем в Примере с отрывом в 20 очков»
Симеоне стал рекордсменом среди тренеров «Атлетико» в истории
Он превзошел достижение Арагонеса
Диего Симеоне / Фото: twitter.com/Atleti
«Атлетико» в матче Ла Лиги обыграл «Атлетик» (2:1).
Эта победа стал 309-й для главного тренера Диего Симеоне во главе клуба. Он превзошел достижение Луиса Арагонеса, у которого 308 победных матчей.
Таким образом, Симеоне стал рекордсменом среди тренеров «Атлетико» в истории по количеству побед во главе команды, сообщает сайт клуба.
Симеоне провел 514 матчей во главе «Атлетико», его процент побед – 60,1 %.
«Атлетико» лидирует в Ла Лиге.
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