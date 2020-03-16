Симеоне: «У сегодняшнего «Челси» вообще нет слабых мест»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Слова специалиста приводит официальный сайт UEFA.
Считаю, что у этого «Челси» вообще нет слабых мест. После прихода Томаса Тухеля они не провалили ни одного матча. И пока непонятно, когда это вообще произойдет.
В общем, нам противостоит сильная команда, которая окрепла с приходом нового тренера. Поражений у Тухеля пока не было. «Челси» показывает хорошие результаты дома, играя в качественный футбол.
У нас одна задача – выиграть. Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й – такое развитие событий вполне реально.
Но важно навязать «Челси» свой футбол. Конечно, мы не знаем, какую тактику изберет соперник. Но я точно знаю, чего хотим мы. Мы хотим победить.
Игру лиги чемпионов можно будет посмотреть 17 марта на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Челси» – «Атлетико» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.