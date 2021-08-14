Симеоне может оставаться тренером «Атлетико» пока сам не захочет уйти
Симеоне: «В АПЛ нет ни Месси, ни Роналду, но это все равно крайне конкурентоспособный чемпионат»
Наставник «Атлетико» прокомментировал переход аргентинца в ПСЖ
17:50
Диего Симеоне / фото - Sky Sports
Главный тренер мадридского «Реала» Диего Симеоне поделился своим мнением относительно перехода звезды «Барселоны» Лионеля Месси в ПСЖ. Цитирует специалиста портал Marca.
«Уход Месси – важное событие для Примеры и «Барселоны». Мы с ним это не обсуждали. У английской Премьер-лиги нет ни Месси, ни Роналду, и это крайне конкурентоспособный чемпионат. Уровень лиги зависит от развития всех команд, как это произошло в Англии».
Напомним, Роналд Куман считает, что «Барселона» сможет хорошо играть и без Месси.
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