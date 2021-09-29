Симеоне: «В равных составах «Милан» смотрелся лучше «Атлетико»

Диего Симеоне / фото - Getty Images

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные добыли волевую победу над «Миланом» (2:1). Цитирует специалиста пресс-служба UEFA.

Безгранично верю в своих футболистов. Знаю, что у нас очень хорошая команда. Пока нам очевидно не хватает стабильности. Стараюсь всем давать игровое время, чтобы найти оптимальные сочетания. Но все в команде понимают, что когда получат свой шанс, то должны хвататься за него обеими руками».