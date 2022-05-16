Сімеоне висловився стосовно свого майбутнього в «Атлетіко»

Дієго Сімеоне / Фото: Twitter

Головний тренер «Атлетіко» Дієго Сімеоне заявив, що залишається в клубі разом зі своїм тренерським штабом. Спеціаліста цитує Marca.

Виправдання марні. Навіть в нестабільному сезоні ми всі беремо на себе відповідальність за те, що не змогли показати кращі результати, хоча й досягли головної мети, пробилися в Лігу чемпіонів. Ми повинні вдосконалюватися та вірити в те, що робимо.

Колись були часи, що нам вдавалося наблизитися до «Реала» та «Барселони», ми навіть виграли в них два чемпіонства. Але «Севілья», «Бетіс» та «Атлетік» також близько підтягнулися до нас».