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Мировой бокс. Еженедельник

Сімеоне висловився стосовно свого майбутнього в «Атлетіко»

Тренер заявив, що залишається
Футбол Примерa (Испания)
11:56
Сімеоне висловився стосовно свого майбутнього в «Атлетіко»
Дієго Сімеоне / Фото: Twitter

Головний тренер «Атлетіко» Дієго Сімеоне заявив, що залишається в клубі разом зі своїм тренерським штабом. Спеціаліста цитує Marca.

«Тут немає про що говорити. Я разом із тренерським штабом залишаюся в «Атлетіко». Нам потрібно багато чого виправити. Я самокритичний, тому розумію, що є проблеми.

Виправдання марні. Навіть в нестабільному сезоні ми всі беремо на себе відповідальність за те, що не змогли показати кращі результати, хоча й досягли головної мети, пробилися в Лігу чемпіонів. Ми повинні вдосконалюватися та вірити в те, що робимо.

Колись були часи, що нам вдавалося наблизитися до «Реала» та «Барселони», ми навіть виграли в них два чемпіонства. Але «Севілья», «Бетіс» та «Атлетік» також близько підтягнулися до нас».

Нагадаємо, в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії «Атлетіко» бореться з «Севільєю» за третю сходинку.

Петр Приходько
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Теги

Атлетико Мадрид Диего Симеоне

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