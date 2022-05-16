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Сімеоне висловився стосовно свого майбутнього в «Атлетіко»
Тренер заявив, що залишається
11:56
Дієго Сімеоне / Фото: Twitter
Головний тренер «Атлетіко» Дієго Сімеоне заявив, що залишається в клубі разом зі своїм тренерським штабом. Спеціаліста цитує Marca.
«Тут немає про що говорити. Я разом із тренерським штабом залишаюся в «Атлетіко». Нам потрібно багато чого виправити. Я самокритичний, тому розумію, що є проблеми.
Виправдання марні. Навіть в нестабільному сезоні ми всі беремо на себе відповідальність за те, що не змогли показати кращі результати, хоча й досягли головної мети, пробилися в Лігу чемпіонів. Ми повинні вдосконалюватися та вірити в те, що робимо.
Колись були часи, що нам вдавалося наблизитися до «Реала» та «Барселони», ми навіть виграли в них два чемпіонства. Але «Севілья», «Бетіс» та «Атлетік» також близько підтягнулися до нас».
Нагадаємо, в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії «Атлетіко» бореться з «Севільєю» за третю сходинку.
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