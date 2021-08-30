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Симеоне: «Я доволен тем, что мы не проиграли»

«Атлетико» спасся в матче с «Вильярреалом»
Футбол Примерa (Испания)
14:41
Симеоне: «Я доволен тем, что мы не проиграли»
Фото: Marca

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал Marca ничью с «Вильярреалом» (2:2) на последних минутах 3 тура Ла Лиги.

«Я доволен тем, что мы не проиграли. Я думаю, что мы делали все хорошо, особенно в первом тайме. Я думаю, это была одна из лучших наших игр за последнее время. Мы показали хороший прессинг, в первом тайме мы смогли бы выйти вперед, если бы не Рульи.

Во втором тайме, когда мы пропустили второй гол, появилась грусть, потому что мы проигрывали, когда могли выиграть».

Травму в матче получил форвард Луис Суарес.

Андрей Усмонов
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Теги

Атлетико Мадрид Вильярреал

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