«Атлетико» ушел от поражения «Вильярреалу» на пятой добавленной минуте
Симеоне: «Я доволен тем, что мы не проиграли»
«Атлетико» спасся в матче с «Вильярреалом»
14:41
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал Marca ничью с «Вильярреалом» (2:2) на последних минутах 3 тура Ла Лиги.
«Я доволен тем, что мы не проиграли. Я думаю, что мы делали все хорошо, особенно в первом тайме. Я думаю, это была одна из лучших наших игр за последнее время. Мы показали хороший прессинг, в первом тайме мы смогли бы выйти вперед, если бы не Рульи.
Во втором тайме, когда мы пропустили второй гол, появилась грусть, потому что мы проигрывали, когда могли выиграть».
Травму в матче получил форвард Луис Суарес.
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