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Симеоне: «Я не стал бы играть под своим руководством»
Тренер критично отозвался о своих методах
12:16
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал Mundo Deportivo, что не играл бы под своим руководством.
«Я не стал бы играть под своим руководством. Сравнивать меня как тренера и как игрока нельзя. В прошлом всё было по-другому. Моё мышление изменилось, изменилось поведение современных футболистов. В футболе на всех уровнях произошли изменения.
Мой профессиональный игровой опыт помог мне понять, что происходит с моими футболистами. Язык тела может многое сказать. Ко мне приходит игрок, и я знаю, что с ним происходит, доволен ли он, хочет ли он поговорить. Это определённо помогает мне».
«Атлетико» идет 4-м в таблице Ла Лиги.
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