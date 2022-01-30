Симеоне: «Я не стал бы играть под своим руководством»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал Mundo Deportivo, что не играл бы под своим руководством.

Мой профессиональный игровой опыт помог мне понять, что происходит с моими футболистами. Язык тела может многое сказать. Ко мне приходит игрок, и я знаю, что с ним происходит, доволен ли он, хочет ли он поговорить. Это определённо помогает мне».