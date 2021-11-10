«Челси» без Лукаку не оставил камня на камне от «Норвича»
Символическая сборная самых дорогих футболистов мира, которые никогда не выступали за свою национальную команду
Transfermarkt сделал интересную подборку
Кристофер Нкунку / Фото: Twitter
Авторитетный портал Transfermarkt представил символическую сборную из самых дорогих футболистов, которые еще не дебютировали за свою национальную сборную. Их общая стоимость – почти 400 миллионов евро.
5 громких летних трансферов, которые уже сейчас считаются провальными.
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