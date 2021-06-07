«Сине-желтые» разгромили Кипр, но есть вопросы. Как прошла последняя репетиция сборной Украины перед Евро-2020

Впереди – тяжелейший матч против Нидерландов

Послесловие

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Сборная Украины провела последний товарищеский матч перед Евро-2020 – разгромила Кипр (4:0). К счастью, все прошло на позитивной ноте. Естественно, нужно учитывать уровень соперника и ход встречи, тем не менее, вопросы к игре команды все еще есть.

Шевченко немного слукавил касательно экспериментального состава

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что с Кипром он выпустит экспериментальный стартовый состав. Кажется, наставник немного слукавил. В старте вышли лишь четверо футболистов, которые вряд ли появятся в первой 11-ке во время матчей Евро-2020 (если не случится чего-то экстраординарного). Это Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Евгений Макаренко и Эдуард Соболь. Остальная семерка – футболисты, которые, скорее всего, выйдут в старте на Нидерланды. Наставник дал отдохнуть лишь Караваеву, Бущану, Миколенко и Сидорчуку. К тому же, Караваев вышел во 2-м тайме, также Степаненко поменял Макаренко. Даже несмотря на точечные изменения, до экспериментального состава было далеко.

Непонятной была позиция Ильи Забарного. Что появление центрального защитника на месте латераля выглядело неочевидным. Вроде с фланговыми защитниками у команды все в порядке, да и схему Шевченко менять не будет. Кроме того, Забарный явно чувствовал себя не в своей тарелке. Или тренерский штаб что-то наигрывал?

Реализация у команды прилично хромает

К сожалению, эта тенденция тянется еще с матчей отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана. Сборная Украины очень часто теряет 100%-е голевые шансы, что не может не тревожить. Приятно, что такие шансы создаются, но плохо, что не реализовываются. Вас может ввести в заблуждение счет 4:0: два из четырех мячей были забиты с пенальти, и к тому же все голы состоялись после того, как у Кипра удалили защитника.

В этом компоненте команде Шевченко еще нужно работать, тем более, команды на Евро не будут давать так много шансов, как сегодня Кипр. (удары по воротам 24-5 в пользу сборной Украины и 12-1 в створ).

Удаление в конце 1-го тайма – «медвежья услуга» для Украины

Эта красная карточка была совсем необязательной. Она была лишней для обеих сторон поединка. Сборной Украины не нужны подобные «медвежьи услуги», ведь структура игры сбивается. Важно было проверить себя на фоне Кипра, который вышел в полной боевой готовности. Но судья все испортил.

Конечно, по правилам, в ситуации с выходом Зубкова один на один с вратарем Кипра можно было давать красную карточку, но уже сейчас арбитрам не рекомендуют назначать двойное наказание (пенальти + удаление), а советуют ограничиться лишь «горчичником». К тому же, дух игры совершенно не предусматривал удаление. В целом, судья немного подпортил дух игры и облегчил Украине задачу, что в этом конкретном случае было неуместным.

Скорее всего, последний матч Пятова

Выход Андрея Пятова в основном составе на эту встречу читался. Скорее всего, это последняя игра голкипера в составе сборной Украины. Пятов еще до Евро объявил, что завершит карьеру в национальной команде после форума.

Все прекрасно понимают, что основным на Евро, скорее всего, будет Георгий Бущан (исходя из игрового тонуса, ведь Пятов в последний раз выходил на поле еще в марте против «Агробизнеса» в Кубке Украины). А разрешить провести Пятову последний матч за команду – красивый и правильный жест от тренерского штаба сборной Украины. Легенда заслужила.

Третий гол – загляденье

Таким комбинации хочется пересматривать снова и снова. Сборная Украины в образцово-показательном стиле раздела оборону Кипра. Без комментариев. Просто насладитесь.

По стоячей позиционной игре Марлос полезнее Зубкова

И наоборот.

Во втором тайме украинский бразилец сменил вингера «Ференцвароша» и значительно освежил игру. По крайней мере, комбинации сборной Украины стали выглядеть еще привлекательней.

Марлос чувствует себя в позиционном стоячем футболе как рыба в воде. Зубков – пахарь, он больше подходит в том случае, когда нужно больше работать на поле и возвращаться к своим воротам (чего Марлос делать не любит), тем более скорость, которая так нужна для контратак, сейчас у Александра получше в силу возраста. С большой долей вероятности, Зубков выйдет против Нидерландов в старте. Но вот в матче с Северной Македонией поинтереснее смотрелся бы Марлос.

Подготовка сборной Украины к Евро-2020 практически завершена. Репетиции закончены, впереди – важнейшие экзамены. И самый сложный будет первым. К матчу против Нидерландов (13 июня) сборная Украины подходит с хорошим настроением и качественно наработанными связами на поле, но все же не без проблем.

А чего вы ожидаете от команды Шевченко на Евро-2020? Пишите в комментарях.