Сирота: «Должен был быть в национальной сборной, но Ротань попросил, чтобы я тут играл»

Александр поможет молодежной команде с Северной Македонией

Александр Сирота / Фото: СКРИН-ШОТ

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота в эфире телеканала Футбол 1 2 3 рассказал о том, как вызов в национальную сборную завершился поездкой в молодежку.



«Насколько я знаю, то я тоже должен был быть в национальной сборной, но Руслан Ротань попросил, чтобы я тут играл. Я был только за. На первом месте Франция и для нас это очень сильный противник. Мы стараемся подняться к ним и будем делать все возможное. Нам нужно выиграть 2 матча из двух».

Напомним, ранее команда Ротаня вылетела в Северную Македонию, где 11 ноября проведет матч с местной сборной U21.