Сирота: «Показалось, что начали вальяжно матч со «Львовом»
Сирота: «Должен был быть в национальной сборной, но Ротань попросил, чтобы я тут играл»
Александр поможет молодежной команде с Северной Македонией
21:50
Александр Сирота / Фото: СКРИН-ШОТ
Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота в эфире телеканала Футбол 1 2 3 рассказал о том, как вызов в национальную сборную завершился поездкой в молодежку.
«Насколько я знаю, то я тоже должен был быть в национальной сборной, но Руслан Ротань попросил, чтобы я тут играл. Я был только за.
На первом месте Франция и для нас это очень сильный противник. Мы стараемся подняться к ним и будем делать все возможное. Нам нужно выиграть 2 матча из двух».
Напомним, ранее команда Ротаня вылетела в Северную Македонию, где 11 ноября проведет матч с местной сборной U21.
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